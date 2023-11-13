Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой

«Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли», — сказал дипломат.
Россия, указал Полянский, всегда была очень дружелюбно настроена по отношению к украинским соседям, но злополучные события 2014 года сказались на отношениях стран.
При этом зампостпреда отметил, что Россия располагает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы одержать победу в спецоперации на Украине и добиться поставленных задач.
Что же касается контрнаступления ВСУ, то оно, вопреки ожиданиям Запада, «мягко говоря, не продвигается», добавил Полянский. «На него было возложено слишком, слишком много ожиданий. Но ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад, стоящий за киевским режимом», — констатировал он.
При этом он отметил, что ожидания Запада по украинскому «контрнаступлению» не оправдали надежд не случайно — все благодаря большой и кропотливой работе российских военных. Провал украинской операции, вероятно, стал неожиданностью для ряда западных журналистов и обозревателей, которые ставили на победу Владимира Зеленского. Россия же, как отметил зампостпреда, была убеждена, что для этого нет никаких оснований.
«Я думаю, все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу», — заключил дипломат.