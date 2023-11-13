07:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Власти в Приморье откажутся от индексации зарплаты депутатам и чиновникам
Ограничение коснется губернатора и других представителей региональной власти, но также должно распространиться и на муниципалов.
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Вслед за федеральными властям руководство Приморья решило отказаться от индексации в 2024 году заработной платы государственным служащим. Это следует из пояснительной записки к соответствующему законопроекту, поступившему на рассмотрение комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Заксобрания края от губернатора Олега Кожемяко. Текст законопроекта появился в понедельник, 13 ноября, в базе данных парламента, сообщает ИА PrimaMedia.
Проектом закона «О приостановлении действия отдельных положений некоторых законодательных актов в части индексации оплаты труда» поправки вносятся в несколько краевых законов — «О государственных должностях», «Об основных гарантиях деятельности губернатора», «О государственной гражданской службе».
В них установлены расходные обязательства по индексации труда губернатора, государственных гражданских служащих, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы. и лиц, замечающих госдолжности.
Законопроект предусматривает приостановление пунктов по индексации для этих категорий до 1 января 2025 года.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2024 года. Предварительно его рассмотрит региональный комитет, после чего инициатива будет вынесена на заседание парламента.
В пояснительной записке уточняется, что законопроект разработан в соответствии с разделом «Бюджеты субъектов РФ» основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год, согласно которым предусмотрен пропуск индексации оплаты труда работников органов госвласти субъектов и муниципальных образований в 2024 году. Таким образом, следует ожидать, что муниципальные органы власти последуют примеру региональных.
Аналогичные мероприятия проводятся на федеральном уровне. В конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих, судей, военных, сотрудников полиции и других силовиков в 2024 году. Действующий закон о бюджете предполагал их повышение на 4%. Это часть мер по оптимизации бюджетных расходов.