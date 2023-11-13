07:43 (мск), источник: НИА Владивосток
Госдума до конца года рассмотрит предложение Олега Кожемяко о защите населения от ЧС
С таким предложением выступил Губернатор Приморья Олег Кожемяко.
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Важность внесения изменений глава региона обсудил с заместителем председателя Госдумы России Алексеем Гордеевым в ходе рабочей встречи.
Законопроект расширит полномочия регионов и муниципалитетов по расчистке русел рек. На сегодняшний день органы местного самоуправления могут проводить соответствующие работы исключительно при введении режима чрезвычайной ситуации.
По словам Губернатора, на текущий момент идет подготовка законопроекта: сопровождением этой инициативы на уровне Федерального собрания занимаются сенатор от Приморья Александр Ролик и депутаты Государственной думы от нашего края.
«Предложенные нами поправки позволят регионам до наступления ЧС законно вести расчистку русел рек, заниматься дноуглублением и использовать речной грунт для берегоукрепления. Все это минимизирует ущерб от паводков».
Как добавил вице-спикер Алексей Гордеев, на этой неделе вопрос о полномочиях регионов по расчистке русел рек был поднят в ходе «правительственного часа» с главой МЧС Александром Куренковым.
Ранее инициативу Губернатора Приморья Олега Кожемяко по передаче соответствующих полномочий на уровень регионов поддержал президент России Владимир Путин, отмечает пресс-служба краевого правительства.