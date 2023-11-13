Первый региональный форум «Своих не бросаем!» завершился в Иркутске

— Мы даже не думали, что здесь соберётся столько людей с горящими глазами. Сейчас мы все на эмоциональном подъёме от встречи. В процессе работы, общения на форуме всплывали проблемы, которые, я думаю, объединившись мы сможем решить вместе. Общими усилиями будет проще организовать, например, логистику по отправке гуманитарных грузов, — прокомментировала заместитель руководителя регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Юлия Домашевская.
По её словам, форум позволил «вывести из тени» группы, которые занимаются помощью участникам специальной военной операции и их семьям. Они смогли показать свои навыки, познакомиться с такими же добровольцами, наладить необходимые связи.
Участники выставки высоко оценили работу форума, а также высказали предложение сделать его ежегодным, а также пригласить на следующий форум добровольцев крупных производителей материалов, которые необходимы для изготовления обмундирования для солдат, основ для сетей и так далее.
— Спасибо всем участникам. Сегодня мы наметили планы на будущее, мы их обязательно воплотим в жизнь, чтобы наша работа была более активной, чтобы нашим парням приходили наши посылки, сделанные заботливыми руками добровольцев. Я уверена, что у нас и в дальнейшем будет взаимодействие со специалистами в разных сферах, которые были сегодня на форуме, — прокомментировала руководитель нескольких волонтёрских групп в Иркутской области, один из организаторов форума Любовь Попова.
Напомним, сегодня на форуме прошла выставка изделий добровольцев, мастер-классы, лекции и круглые столы. Участники не только продемонстрировали свои изделия, но и научились новому, поделились опытом и знаниями. Всего в течение дня проходило 25 различных мастер-классов. Также любой желающий мог посетить лекции, круглые столы и дискуссии на важные для добровольцев темы, например, «Отправка гуманитарной помощи», «Поддержка НКО», «Информационные и когнитивные войны», «Тактическая медицина и потребности на фронте», «Меры социальной поддержки» и так далее.
Информационными партнерами мероприятия выступили: «Вести-Иркутск», сетевое издание Irk.ru, информационные агентства IrkutskMedia, Телеинформ, Байкал 24, ТК «Город», ИА «Тайшет 24».