08:13 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
За работой таксистов в Казахстане установят госконтроль
Для этого интернет-агрегаторы по заказу такси интегрируют с информсистемами госорганов.
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Интернет-агрегаторы по заказу такси интегрируют с информсистемами госорганов для мониторинга работы частных извозчиков в Казахстане. Об этом сообщил вице-премьер-министр Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос, передает центр деловой информации Kapital.kz.
«В октябре текущего года между уполномоченными государственными органами в области транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения принята совместная Дорожная карта по искоренению незаконных пассажирских перевозок (Дорожная карта), в рамках которой планируется проведение рейдовых мероприятий на стихийные стоянки незаконных перевозчиков для проверки на предмет соответствия установленным требованиям законодательства, упорядочение контроля за деятельностью мобильных приложений заказа такси, выявление автотранспортных средств, осуществляющих незаконную перевозку пассажиров на регулярной основе через камеры фото и видео фиксации (Сергек, АСИ
Дальнейшая работа в данном направлении будет проводиться уполномоченными государственными органами в рамках Дорожной карты. В целом, по его словам, вопросы развития отрасли пассажирских перевозок находятся на контроле правительства.