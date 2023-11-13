08:53 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Токаев выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева, сообщает Zakon.kz.
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«Глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева».
Также отмечено, что Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на похоронах.
Болат Назарбаев скончался 13 ноября 2023 года на 71 году жизни после продолжительной болезни.
Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области.
С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд «Салиқалы ұрпақ». В том же году был награжден орденом «Парасат».