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Палестино-израильский конфликт
09:21 (мск), источник: ТАСС

Глава ВКС КСИР Ирана допустил, что конфликт на Ближнем Востоке может расшириться

Как заявил генерал Амир Али Хаджизаде, Тегеран готов к любому развитию событий.

Источник: Reuters

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Иран не исключает, что конфликт на Ближнем Востоке в скором времени расширится еще больше, но готов к любому развитию событий. Такое мнение выразил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Амир Али Хаджизаде.

«Сегодня мы видим, что война расширилась, и в нее оказался втянут Ливан. Не исключено, что масштаб конфликта в дальнейшем только возрастет. Мы не знаем, что будет дальше, но Иран готов ко всем сценариям развития событий», — приводит его слова агентство Tasnim.

«США не угрожают Ирану, — добавил он, отвечая на вопрос журналистов. — Иран в принципе не находится в ситуации, когда ему кто-то хотел бы угрожать, поскольку мы сейчас на пике своей военной мощи».

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