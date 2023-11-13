В пункте пропуска на границе с Китаем ожидают наплыва казахстанцев

Это связано с тем, что ожидается увеличение потока перемещения физических лиц в пунктах пропуска на казахстанско-китайском участке государственной границы в связи с соглашением о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем. Согласно документу с 10 ноября 2023 года вводится безвизовый режим для граждан обеих сторон сроком на 30 дней (туристическая) в личных и деловых целях, а также для лечения.
«В настоящее время Комитетом государственных доходов проводится работа по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе без фактического закрытия, в том числе на пункте пропуска “Бахты” области Абай», — сообщили в КГД.
При этом сейчас пересечение в пункте пропуска «Бахты» осуществляется согласно временной технологической системе, соответственно, при проведении контроля отсутствует возможность обеспечения безопасности физических лиц на время проведения реконструкции.
В КГД пояснили, что для безопасности граждан обеих сторон перемещение физических лиц в пункте пропуска «Бахты (РК) — Покиту (КНР)» области Абай на период проведения реконструкции с 10 ноября 2023 года приостановлено.
Вместе с тем организация перемещения физических лиц в соседних пунктах пропуска «Майкапшагай (РК) — Зимунай (КНР)» Восточно-Казахстанской области, «Алаколь (РК) — Алашанькоу (КНР)», «Нур жолы» (РК) — «Хоргос» (КНР) области Жетысу, «Калжат (РК) — Дулаты (КНР)» Алматинской области осуществляется в штатном режиме.
«Таким образом, в целях обеспечения безопасности жизни просим физических лиц заблаговременно планировать выезд в Китайскую Народную Республику исключительно только через вышеперечисленные пункты пропуска», — добавили в комитете.