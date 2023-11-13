Арестович заявил о наличии конфликта между Зеленским и военными

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о существовании конфликта между главой государства Владимиром Зеленским и военными.
«Речь президента становится все более эмоциональной из-за критики, которую он получает, — отметил Арестович в интервью испанской газете El Mundo. — Его политика не эффективна. Основная причина — неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. Уровень компетенции недостаточный, они достигли своего потолка». По версии Арестовича, «между президентом и военными существует конфликт».
Он согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что конфликт на Украине зашел в тупик. «Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое. Это ненормальная ситуация», — полагает Арестович. По его мнению, Зеленский является либо слишком «эгоцентричным, либо слишком “украиноцентричным”».
«Нам нужно доверие, а не репрессии, — добавил он. — Главное, как и образование, должно быть на украинском языке. Но если мы хотим издать книгу на испанском, русском или болгарском языке, в нашей стране должна быть свобода для этого». «Потому что следующий шаг — совершенно глупым способом подавлять церковь, — отметил Арестович. — Мы не можем подавлять саму церковь, потому что церковь — это не просто священники, церковь — это люди».
Ранее Арестович, покинувший Украину, заявил о планах выдвинуть собственную кандидатуру на пост главы государства. Он начал активно критиковать действия Зеленского и его окружения. В частности, Арестович обвинил руководство страны в стратегических ошибках в военном и государственном управлении. 1 ноября он опубликовал свою программу. В соответствии с одним из пунктов Украина согласна вступить в НАТО с обещанием не отвоевывать утраченные территории.