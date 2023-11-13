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10:50 (мск), источник: СуперОмск

Шелест назвал сроки появления освещения на Ленинградском мосту в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале в понедельник, 13 ноября 2023 года, на отремонтированной стороне Ленинградского моста завершен монтаж 28 опор наружного освещения и контактной сети.

«Конструкции на отремонтированной половине установили в несколько подходов: строители работали в ночь, чтобы минимизировать неудобства омичей при передвижении по городу. Дальше будет протянут провод, устроены металлические стойки и светильники. Свет появится здесь ориентировочно в начале декабря», — уточнил Сергей Шелест.

Ранее подрядчик закончил основные дорожные работы на одной половине объекта, перезапустив движение транспорта. Сейчас на ремонт закрыта правая часть моста при движении с Левого берега.

«Планируем завершить все работы до конца мая следующего года. Сроки сжатые, но подрядчик график выдерживает и с поставленными задачами справляется», — добавил мэр.

Напомним, капремонт Ленинградского моста включает в себя работы на опорах и пролётных строениях, лестничных сходах и конусах насыпей. Проектом также предусмотрены замена деформационных швов, мостового полотна, включая асфальтобетонное покрытие, перильного и барьерного ограждений, опор наружного освещения, а также монтаж новых консольных плит тротуара и архитектурной подсветки. На эти цели из областного и федерального бюджетов направлено 1,9 млрд рублей. Контракт со сроком исполнения до 31 мая 2024 года заключён с подрядной организацией ООО «СтройТраст».

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