Шелест назвал сроки появления освещения на Ленинградском мосту в Омске

«Конструкции на отремонтированной половине установили в несколько подходов: строители работали в ночь, чтобы минимизировать неудобства омичей при передвижении по городу. Дальше будет протянут провод, устроены металлические стойки и светильники. Свет появится здесь ориентировочно в начале декабря», — уточнил Сергей Шелест.
Ранее подрядчик закончил основные дорожные работы на одной половине объекта, перезапустив движение транспорта. Сейчас на ремонт закрыта правая часть моста при движении с Левого берега.
«Планируем завершить все работы до конца мая следующего года. Сроки сжатые, но подрядчик график выдерживает и с поставленными задачами справляется», — добавил мэр.
Напомним, капремонт Ленинградского моста включает в себя работы на опорах и пролётных строениях, лестничных сходах и конусах насыпей. Проектом также предусмотрены замена деформационных швов, мостового полотна, включая асфальтобетонное покрытие, перильного и барьерного ограждений, опор наружного освещения, а также монтаж новых консольных плит тротуара и архитектурной подсветки. На эти цели из областного и федерального бюджетов направлено 1,9 млрд рублей. Контракт со сроком исполнения до 31 мая 2024 года заключён с подрядной организацией ООО «СтройТраст».