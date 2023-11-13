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11:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Перми хотят найти город-побратим в Индии

Мэр Перми Эдуард Соснин побывал на V Международном муниципальном форуме стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, одной из основных тем форума стало развитие креативной экономики и привлечение инвестиций.

Во время конференции Эдуард Соснин совершил рабочие встречи, в частности пообщался с амбассадором форума по Республике Индия Пурнимой Ананд. С госпожой Ананд глава администрации города договорился проработать возможность установления побратимских связей Перми с одним из городов Индии. Решили, что планируемый индустриальный кластер БРИКС будет наполнен в том числе и пермскими предприятиями.

По данным «Ъ-Прикамье», Пермь может найти несколько городов-побратимов в Индии. Одним из них может стать Джайпур, основанный в 1727 году. Джайпур является столицей штата Раджастхан и находится в его восточной части.

Раньше у Перми было несколько городов-побратимов. Американский Луисвилл, британский Оксфорд и немецкий Дуйсбург прекратили побратимские отношения с краевой столицей во время спецоперации на Украине.

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