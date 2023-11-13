11:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Глава Башкирии вышел из самоизоляции после коронавирусной инфекции
Глава Башкирии Радий Хабиров вышел из режима самоизоляции, на которой находился из-за коронавирусной инфекции.
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Сегодня он провел оперативное совещание в республиканском правительстве в очном формате.
О том, что у Радия Хабирова обнаружен COVID-19, стало известно в четверг, 9 ноября. В пресс-службе руководителя региона сообщили, что он будет находиться на самоизоляции, не уточнив сроков карантина.