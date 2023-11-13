14:00 (мск), источник: АиФ Уфа
Хабиров поручил создать праздник на Новый год-2024, несмотря на СВО
Все муниципалитеты должны подготовить праздничные программы.
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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании кабмина 13 ноября поручил начать подготовку к празднованию Нового года-2024.
Он подчеркнул, что все муниципалитеты должны разработать свои праздничные программы. Минсоцзащиты региона также поручено организовать поздравления для сирот, детей бойцов СВО.
«Чтобы не было опять, как прошлом-позапрошлом году — шаляй-валяй, — сказал глава региона. — Примете решение, сами назовите дату, чтобы к этому времени праздничные городки были установлены, елки горели. Мы должны создать людям праздник, несмотря ни на специальную военную операцию, ни на сложный мир вокруг нас. Новый год — семейный праздник. Наша работа — людям доставить радость».