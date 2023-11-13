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11:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Экспериментальный режим по беспилотникам введен в Самарской области

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) установлен в Самарской области. Проект постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает региональное правительство.

Источник: Коммерсантъ

«В рамках ЭПР Самарской области впервые будут тестироваться как легкие, так и “тяжелые” беспилотники массой более 30 кг. Планируется порядка не менее 18 тыс. полетов», — приводятся в сообщении слова директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ Владимира Волошина.

В дальнейшем результаты полетов задействуют для доработки дронов, которые создает самарский научно-производственный центр по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

Также, по словам Владимира Волошина, экспериментальный правовой режим вводится в Самарской области «для изучения, моделирования и тестирования цифровой среды для отработки типовых бизнес-миссий» беспилотных авиасистем.

Речь идет о БАС, которые будут использоваться «в интересах новых видов бизнеса, связанных с оказанием услуг с помощью беспилотных технологий».

Георгий Портнов.

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