15:11 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Глава новосибирского Союза отцов Майоров предложил отправить мигрантов на СВО
Жители Новосибирска продолжают жаловаться на мигрантов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Особенно тяжелая ситуация складывается в районе Хилокского рынка. Да и в других районах не намного лучше. В основном, в Новосибирск приезжают мигранты из Узбекистана и Таджикистана.
По данным прокуратуры, в этом году мигранты совершили в Новосибирской области на 19% больше преступлений, чем год назад. При этом большая их часть связана с распространением наркотиков.
На этом фоне предложение о депортации на Родину мигрантов, которые нарушают общественный порядок, вызвало широкий резонанс.
По мнению одного из лидеров общественного мнения, главы новосибирского Союза отцов Сергея Майорова, эта инициатива вполне логична. Если мигранты выбрали Россию своей новой Родиной, то они должны соблюдать ее законы, в том числе служить в армии наравне со всеми и защищать ее в зоне СВО. Вот только готова ли к такому повороту событий российская армия, и сможет ли она справиться с наплывом мигрантов, которые нередко не хотят жить по российским законам, неизвестно.
Правда, перед отправкой в ряды ВС РФ мигранты, по словам Майорова, должны получить российское образование, чтобы иметь возможность влиться в общество. В частности, детей мигрантов нужно обучать русскому языку.
К тем же, кто не желает жить по законам нашей страны, должны быть применены другие меры.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что семью мигрантов из Таджикистана депортируют из Новосибирска из-за агрессивных детей.