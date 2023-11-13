12:24 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
В Молдавии заявили об усталости жителей от антироссийской позиции властей
Экс-премьер Молдавии: жители устали от антироссийской риторики властей.
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КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Жители Молдавии устали от антироссийской риторики властей и ждут конкретных результатов в экономике, заявил экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Политик раскритиковал правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) за нежелание сотрудничать с другими политсилами, что, по его мнению, стало основной причиной ее плохих результатов на прошедших 5 ноября выборах в местные органы власти. В совокупности кандидатам от ПДС выразили поддержку чуть более четверти молдавских избирателей. Из 36 районов и муниципиев страны представители ПДС выиграли выборы мэров только в шести крупных городах. Вместе с тем ПДС лидирует в районных советах, но, по предварительным данным, она не сможет ни в одном из них сформировать большинство.
«Руководство страны, правящая партия должны сделать определенные выводы и осознать, что этот результат является оценкой деятельности правительства. Люди хотят конкретных результатов в экономике, социальной сфере и больше не принимают эту постоянную борьбу с русскими, оправданий тем, что война, пандемия, кризис и так далее».
Лидер ЛДПМ раскритиковал позицию правящей партии относительно политических конкурентов, которые были сняты с электоральной гонки за два дня до выборов. «ПДС не понимает партнерства. Они борются с оппозицией и сосредоточены на уничтожении некоторых политических партий. Если бы они отказались от такой тактики, результаты выборов были бы иные», — считает Филат.
Вместе с тем политик выразил надежду, что к парламентским выборам в Молдавии (они пройдут в 2025 году) правые партии (так в стране называют проевропейские силы) смогут перегруппироваться. Филат не исключил, что ЛДПМ удастся консолидировать эти политформирования.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
Филат возглавлял правительство Молдавии в 2009—2013 годах. СМИ называли Филата «крестным отцом» политической карьеры Санду, которую он пригласил из Всемирного банка на работу в Кишинев в качестве министра.