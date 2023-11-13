12:50 (мск), источник: Татарстан 24
ГОСТ на школьную форму вступит в силу с 2025 года
ГОСТ нацелен на унификацию требований и показателей безопасности и потребительских свойств формы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С середины 2025 года в России начнет действовать единый стандарт школьной формы, который утвердят уже в 2024 году. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов, передает «Российская газета».
«Важно, что в ГОСТе прописываются не ассортимент, вид, цвет или дизайн, а исключительно требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы», — уточнил Протасов.