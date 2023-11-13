Главное
Главные новости 13 ноября
12:50 (мск), источник: Татарстан 24

ГОСТ на школьную форму вступит в силу с 2025 года

ГОСТ нацелен на унификацию требований и показателей безопасности и потребительских свойств формы.

С середины 2025 года в России начнет действовать единый стандарт школьной формы, который утвердят уже в 2024 году. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов, передает «Российская газета».

«Важно, что в ГОСТе прописываются не ассортимент, вид, цвет или дизайн, а исключительно требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы», — уточнил Протасов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Казани в КЦ «Московский» отпразднуют 50-летие района
В Казани велопешеходный маршрут стал самым дорогим проектом в этом году
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
образование