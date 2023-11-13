Выдвижение Путина на выборы и след Киева в деле «Северных потоков». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Больших мероприятий у главы государства не ожидается, он примет гендиректора «Россетей» Андрея Рюмина.
Также у главы государства возможен международный телефонный разговор.
Разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «пока не встал в график президента», но «разговоры на высшем уровне» с Анкарой «согласовываются в часы».
Встреча с представителями избирательных органов России «будет в среду».
О публикациях про выдвижение Путина
Тема выдвижения Путина на президентские выборы 2024 года «все больше привлекает политологов, специалистов», но «решений на этот счет не принималось».
Об украинском следе в подрыве «Северных потоков»
«Украинские следы этой диверсии все больше и больше появляются в различных докладах». В Кремле с ними ознакомятся.
В Москве считают необходимым в ходе публичного расследования установить исполнителей, координаторов и «тех, кто заказывал это»: «Все имена должны быть названы».
В публикации The Washington Post об украинских исполнителях диверсии есть «тревожное утверждение» — «там речь шла о том, что президент [Украины Владимир] Зеленский мог быть не в курсе [теракта на “Северных потоках”]»: «Если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, это тревожно».
Об эвакуации россиян из Газы
«Мы приветствуем тот факт, что усилия наших дипломатов, спасателей, соответствующих служб дали свой результат».
«Рассчитываем на то, что этот процесс продолжится». Это не значит окончания работы российских дипломатов, «еще предстоит много сделать».
О ходе специальной военной операции
«Мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя». «Ситуацию могут и должны комментировать только наши военные».
О размещении нового танкового батальона Польши на границе с Белоруссией
«Это еще один шаг в сторону напряженности». «Наши белорусские друзья знают, что делают» и делают все необходимое «ради обеспечения безопасности».
«Президент никогда не исключает контактов, президент всегда говорит о своей открытости». Но при этом Путин «всегда был и остается сторонником результативных контактов» — «не ради самого процесса, а ради результата».
Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности переговоров с Путиным «пока вряд ли может говорить о том, что чаша весов склоняется в пользу» учета российских интересов.
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