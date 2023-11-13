Украина продолжает минировать границу с Беларусью

По его словам, эти мины зарыты в землю на территории Волынской, Ровненской, Житомирской и Киевской областей.
«А нужно еще больше», — приводит ТАСС слова Селезнева.
Напомним, 30 июня президент Украины Владимир Зеленский дал поручение провести усиление войск на белорусском направлении.
В июле сообщалось, что военные укрепляют позиции и инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровненской областях и активно минируют подходы к ним. В октябре ВСУ заявили, что на севере Украины плотность минных заграждений возросла с июня 2022 года в 16 раз.
В свою очередь начальник противоминного центра Вооруженных сил Беларуси подполковник Руслан Гирилюк заявил, что разминирование украинской территории вдоль границы с РБ потребует сплошной очистки местности, которая займет длительное время.