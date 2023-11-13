14:14 (мск), источник: НДН.ИНФО
В Новосибирской области определят места, где будут запрещены митинги и демонстрации
Андрей Травников предложил внести изменения в статью 1.2 регионального закона.
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В Новосибирской области хотят утвердить перечень мест, где будут запрещены митинги и демонстрации. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Как отметили журналисты издания, губернатор области Андрей Травников предложил внести изменения в статью 1.2 регионального закона «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий на территории Новосибирской области».
«В пояснительной записке к законопроекту указывается, что необходимо утвердить места, в которых будет запрещено проводить митинги, шествия, демонстрации
Также под запретом могут оказаться митинги и демонстрации на площадях им. Гарина-Михайловского, им. Калинина, им. Карла Маркса и площади им. Ленина в Новосибирске. А также в скверах и парках, так как они «предназначены для проведения общегородских, культурных и мероприятий», не планирующих «невольное участие» в митингах местных жителей.
«Кроме того, шествия и собрания предлагается запретить возле мемориальных комплексов и памятников, поскольку они “имеют особую историческую значимость для жителей”, а “проведение митингов для выражения политической позиции отдельных групп граждан не соответствует сложившейся традиции их использования в качестве символов мужества и стойкости народа, защищавшего свою родину”», — уточнили журналисты.