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14:14 (мск), источник: НДН.ИНФО

В Новосибирской области определят места, где будут запрещены митинги и демонстрации

Андрей Травников предложил внести изменения в статью 1.2 регионального закона.

В Новосибирской области хотят утвердить перечень мест, где будут запрещены митинги и демонстрации. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Как отметили журналисты издания, губернатор области Андрей Травников предложил внести изменения в статью 1.2 регионального закона «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий на территории Новосибирской области».

«В пояснительной записке к законопроекту указывается, что необходимо утвердить места, в которых будет запрещено проводить митинги, шествия, демонстрации и т. д. Такими местами являются площади городских и сельских поселений — основные транспортные развязки, вблизи которых размещены объекты социальной инфраструктуры», — уточнил «Коммерсантъ».

Также под запретом могут оказаться митинги и демонстрации на площадях им. Гарина-Михайловского, им. Калинина, им. Карла Маркса и площади им. Ленина в Новосибирске. А также в скверах и парках, так как они «предназначены для проведения общегородских, культурных и мероприятий», не планирующих «невольное участие» в митингах местных жителей.

«Кроме того, шествия и собрания предлагается запретить возле мемориальных комплексов и памятников, поскольку они “имеют особую историческую значимость для жителей”, а “проведение митингов для выражения политической позиции отдельных групп граждан не соответствует сложившейся традиции их использования в качестве символов мужества и стойкости народа, защищавшего свою родину”», — уточнили журналисты.

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