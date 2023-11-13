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12:53 (мск), источник: ТАСС

Израильская артиллерия наносит удары по пограничным районам Ливана

Среди мирных жителей пострадавших нет, информирует Al Wataniya.

Источник: AP 2023

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии ведет обстрел пограничных районов Ливана в ответ на вылазки боевиков вооруженного крыла шиитской партии «Хезболлах». Как сообщило агентство Al Wataniya, противник выпустил из орудий не менее 30 снарядов по окрестностям населенных пунктов в районе Айн-эль-Азрак.

Огонь был открыт по поселкам Тейр-Харфа, Джиббин, Альмат-эш-Шааб, Умм-эт-Тут, Шейхин и Эд-Духейра. Поступили сведения о материальном уроне, пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее отряд шиитов обстрелял из минометных установок позиции израильской армии в Эль-Байяде. В ответ беспилотники ВВС Израиля атаковали высоты Эль-Ляббуна и селение Блида, откуда был произведен запуск реактивных снарядов.

По данным газеты The Times of Israel, в результате ракетного обстрела со стороны «Хезболлах» 12 ноября в еврейском поселении Довев на севере страны ранения получили 17 мирных граждан. На юге Ливана в тот же день были ранены трое жителей деревни Ярун.

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