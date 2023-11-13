13:04 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Узбекистан проголосовал за объявление незаконными израильские поселения на территориях Палестины
В ООН прошло голосование по вопросу об израильских поселениях на территории Сирии и Палестины.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении незаконными израильские поселения на территориях Палестины.
Речь идет о Восточном Иерусалиме и Голанских высотах, которые считаются оккупированными территориями.
Резолюцию поддержали 145 стран, включая Узбекистан. 7 стран (США, Канада, Израиль, Венгрия, Микронезия, Маршалловы острова и Науру) выступили против принятия документа. 18 стран воздержались от голосования.
Несмотря на результаты, документ не будет иметь юридической силы, поскольку США, проголосовавшие против, обладают правом вето (полномочие в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения — прим. ред.).