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13:04 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Узбекистан проголосовал за объявление незаконными израильские поселения на территориях Палестины

В ООН прошло голосование по вопросу об израильских поселениях на территории Сирии и Палестины.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении незаконными израильские поселения на территориях Палестины.

Речь идет о Восточном Иерусалиме и Голанских высотах, которые считаются оккупированными территориями.

Резолюцию поддержали 145 стран, включая Узбекистан. 7 стран (США, Канада, Израиль, Венгрия, Микронезия, Маршалловы острова и Науру) выступили против принятия документа. 18 стран воздержались от голосования.

Несмотря на результаты, документ не будет иметь юридической силы, поскольку США, проголосовавшие против, обладают правом вето (полномочие в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения — прим. ред.).

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