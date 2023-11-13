Дэвида Кэмерона назначили новым главой МИД Британии

13 ноября премьер Риши Сунак начал перестановки в британском правительстве — он отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман. На ее место назначили Джеймса Клеверли, который до этого был главой МИДа. Министр финансов Джереми Хант сохранил свой пост.
Утром Кэмерона заметили входящим в резиденцию премьера на Даунинг-стрит.
Кэмерон в 2005 году стал лидером Консервативной партии, в 2010 году — премьер-министром. На тот момент политику было 43 года, он стал самым молодым главой британского правительства почти за 200 лет. Кэмерон ушел в отставку с обоих постов летом 2016 года после поражения на референдуме по Brexit — он поддерживал сохранение членства страны в Евросоюзе.
О желании Кэмерона возглавить МИД страны в 2018 году сообщил таблоид The Sun. «Дэвид предан государственной службе и нередко говорит о том, что не исключает возвращения в политику, внутреннюю или международную», — говорил источник, близкий к экс-премьеру.
В 2019 году вышли мемуары Кэмерона For the Record. В книге политик рассказал об отношениях с мировыми лидерами, в частности с президентом России Владимиром Путиным, и главных кризисах во время своего премьерства. В августе 2022 года МИД России запретил въезд Кэмерону и внес политика в список людей, которые «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию».
Браверман лишилась должности вскоре после того, как раскритиковала лондонскую полицию за «двойные стандарты» на фоне масштабных акций в поддержку Палестины, которые проходили в столице несколько недель подряд. Лидер лейбористов Кейр Стармер после этого обвинил Браверман в стремлении «разжечь раскол и настроить британский народ друг против друга». Мэр Лондона Садик Хан заявил, что слова Браверман привели к беспорядкам на пропалестинском марше 11 ноября, куда, по оценкам Reuters, пришли 300 тыс. человек. Полицейские задержали более 100 человек, в том числе лиц с правыми взглядами, выступивших против демонстрации. Сунак осудил насилие на акции.