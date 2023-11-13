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15:16 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбург нашел страну-партнера для торговли в условиях санкций

Екатеринбург в ближайшее время будет наращивать экспорт с Индией и странами Юго-Восточной Азии. Как рассказал на заседании проекта «Екатеринбург международный» мэр Алексей Орлов, в программу поддержки торговли включились уже сотни предпринимателей.

Источник: ЕАН

«[У Екатеринбурга] высокий интерес партнерства с этой страной [Индией]. Предпринимателям интересно знать, каковы особенности для контактов и совместных действий с этой страной. Проект [поддержки экспортеров] получил широкую популярность, принимают участие сотни предпринимателей. Будем продолжать», — поделился Орлов.

Бизнес Екатеринбурга уже поставляет в Индию и Юго-Восточную Азию свою продукцию. Это и еда, и стройматериалы, и даже сидения для автобусов, отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей Валерий Пиличев.

По его словам, эксперты высоко оценивают потенциал рынков Индии и Юго-Восточной Азии. «Это крупные регионы с большим населением. В существующей экономической ситуации экспортировать туда для наших предпринимателей перспективно», — добавил Пиличев. При содействии фонда уральский бизнес заключил в этих странах контракты на 14 млрд долларов.

Проект «Екатеринбург международный» — серия встреч представителей власти с бизнесом, нацеленным на торговлю с дружественными России странами. Среди них, в частности, Китай, Турция и государства Ближнего Востока.

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