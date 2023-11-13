Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане

«Люди бегут сразу в архив, но не могут там найти подтверждающих справок, с положительным ответом, потому что организация или предприятие до сих пор работает. Она может быть переименована, ребрендинг прошла, продана, перепродана, но не ушла с рынка. Это организации, которые закрываются, сдают документы в архив, а если она работает до сих пор, даже если под другим названием, то человеку нужно не в архив бежать, а искать это предприятие под другим названием, выходить на него, обращаться в отдел кадров и там могут дать справку, что этот человек действительно там работал. То есть первый шаг — понять, работает предприятие или нет. Второй шаг — если не работает, идти в архивы, и только третий шаг — обратиться в суд, имея двух свидетелей, экс -коллег, у которых в трудовой книжке все в порядке. и тогда суд может дать решение о защите этого стажа. Но если трудовая книжка утеряна, то даже бывшие коллеги не помогут, потому что нет основного документа».