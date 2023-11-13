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14:18 (мск), новости Беларуси, источник: Аргументы и факты

Нужно ли россиянам и белорусам менять национальные водительские права?

В России в следующем году изменят правила получения водительских прав.

Источник: РИА "Новости"

С 1 апреля 2024 года в России изменится система оформления водительских прав. Водителям придется поменять удостоверения иностранных государств, пересдать теоретические экзамены, а некоторым еще и сдать практическую часть экзамена.

Что будет с российскими и белорусскими водительскими удостоверениями?

Граждане Белоруссии и России могут ездить со своими правами по территории Союзного государства. Заменить документ нужно будет только при переезде на постоянное место жительства или после приобретения гражданства другого государства. Сроки по замене не установлены, поэтому можно продолжать ездить по национальным правам, но когда истечет срок их действия, их нужно поменять на водительское удостоверение страны пребывания.

Кому еще не нужно получать российские права?

Замена прав не потребуется некоторым категориям автомобилистов:

  • иностранцам, которые находятся на территории России временно, без вида на жительство. Они смогут продолжить пользоваться национальными водительскими удостоверениями.
  • дипломатам и членам их семей, а также сотрудникам аккредитованных при МИД международных организаций.
  • водителям, у которых уже были российские удостоверения, но после истечения срока действия российских прав они долгое время пользовались иностранными. Они просто могут заменить старое российское удостоверение на новое.

Источник.

https://sozd.duma.gov.ru/

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