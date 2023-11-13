14:18 (мск), новости Беларуси, источник: Аргументы и факты
Нужно ли россиянам и белорусам менять национальные водительские права?
В России в следующем году изменят правила получения водительских прав.
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С 1 апреля 2024 года в России изменится система оформления водительских прав. Водителям придется поменять удостоверения иностранных государств, пересдать теоретические экзамены, а некоторым еще и сдать практическую часть экзамена.
Что будет с российскими и белорусскими водительскими удостоверениями?
Граждане Белоруссии и России могут ездить со своими правами по территории Союзного государства. Заменить документ нужно будет только при переезде на постоянное место жительства или после приобретения гражданства другого государства. Сроки по замене не установлены, поэтому можно продолжать ездить по национальным правам, но когда истечет срок их действия, их нужно поменять на водительское удостоверение страны пребывания.
Кому еще не нужно получать российские права?
Замена прав не потребуется некоторым категориям автомобилистов:
Источник.
https://sozd.duma.gov.ru/