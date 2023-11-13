Прием заявок на бесплатное обучение в российских вузах для узбекистанцев продлен до 1 декабря

У абитуриентов осталось совсем немного времени, чтобы подать заявку и сдать экзамены в этом году.
«Кандидатам, желающим получить образование по квоте, нужно зарегистрироваться на сайте и пройти конкурсный отбор, для участия в котором необходимо заполнить анкету, прикрепить фотографию, скан копии паспорта, документа об образовании», — говорится в сообщении Россотрудничества.
Напомним, что в 2022/2023 учебном году Россия значительно увеличила количество квот на бесплатное обучение для студентов из Узбекистана до 800. При этом на сегодняшний день число заявок почти в три раза больше числа предоставляемых мест.
Среди вузов, наиболее востребованных среди наших абитуриентов, лидируют РУДН, Санкт-Петербургский госуниверситет, Первый медицинский государственный университет имени Сеченова и Высшая школа экономики.
В числе самых востребованных специальностей у поступающих по госгрантам выделяются: