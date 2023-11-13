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15:51 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Прием заявок на бесплатное обучение в российских вузах для узбекистанцев продлен до 1 декабря

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Прием заявок на бесплатное обучение в десятках российских вузов по квоте правительства РФ продлен до 1 декабря, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные представительства Россотрудничества в Узбекистане.

Источник: Podrobno.uz

У абитуриентов осталось совсем немного времени, чтобы подать заявку и сдать экзамены в этом году.

«Кандидатам, желающим получить образование по квоте, нужно зарегистрироваться на сайте и пройти конкурсный отбор, для участия в котором необходимо заполнить анкету, прикрепить фотографию, скан копии паспорта, документа об образовании», — говорится в сообщении Россотрудничества.

Напомним, что в 2022/2023 учебном году Россия значительно увеличила количество квот на бесплатное обучение для студентов из Узбекистана до 800. При этом на сегодняшний день число заявок почти в три раза больше числа предоставляемых мест.

Среди вузов, наиболее востребованных среди наших абитуриентов, лидируют РУДН, Санкт-Петербургский госуниверситет, Первый медицинский государственный университет имени Сеченова и Высшая школа экономики.

В числе самых востребованных специальностей у поступающих по госгрантам выделяются:

  • Лечебное дело — 416 студентов.
  • Экономика — 187 студентов.
  • Стоматология −144 студентов.
  • Юриспруденция — 126 студентов.

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