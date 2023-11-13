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13:59 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

По программе «Материнский капитал» молодые семьи в Бельцах получат поддержку в размере от 10 тысяч леев

Кандидат на пост примара Бельц Арина Коршикова рассказала о программе «Материнский капитал».

Кандидат на пост примара Бельц Арина Коршикова рассказала о программе «Материнский капитал», которую она при поддержке Илана Шора планирует реализовать в муниципии после победы во втором туре на местных выборах.

«Я очень хочу, чтобы молодые люди видели свое будущее в родной стране, в родном муниципии. Чтобы в каждом доме звучал детский смех. После моей победы в Бельцах мы вместе с Мариной Таубер и Викторией Шапой запустим программу “Материнский капитал”. Это дополнительная поддержка в размере от 10 тысяч леев для молодых семей», — сказала она.

По словам кандидата в примары Бельц, жизнь в Молдове непростая, и каждый лей сегодня важен. «Материнский капитал» станет хорошим подспорьем при покупке всего самого необходимого для малышей на первое время.

Стоит отметить, что подобная программа несколько лет успешно работает в Оргееве, и уже сотни семей получили поддержку и смогли качественно улучшишь свою жизнь.

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