14:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Глава Самары провела совещание по развитию исторического поселения
Елена Лапушкина провела встречу с представителями общественных организаций.
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Глава Самары Елена Лапушкина провела совещание с представителями общественных организаций. Во время встречи обсудили развитие концепции исторического поселения.
На данный момент городская администрация ведет работу по развитию исторической части города на 2024−2028 годы. Концепция является стратегическим документом, который обозначит все правила и меры. Кроме того, в мэрии работают над документом муниципальной программы — оперативным планом, который укажет, что необходимо сделать в первую очередь: ремонт, содержание муниципального имущества и другие мероприятия, направленные на сохранение и развития исторического центра. Специалисты уже провели анализ ситуации и выполнили обзоры нормативно-правой базы, сформировав пакет успешных практик.
Кроме того, в работе находится этап, на который будет влиять мнение местных жителей. Самарцы могут поучаствовать в создании модели развития исторического поселения. До 19 ноября можно выразить свое мнение в опросе. Также продолжается работа над документом, регламентирующим предоставление объектов инвесторам. Во время встречи обсудили и реализацию пилотного проекта по реновации 129 квартала.
— Давайте начинать с пилотных проектов, чтобы нарабатывать практику. Нужно начинать применять разработанные механизмы, чтобы получать конкретный опыт, двигаясь от квартала к кварталу, а потом будем его масштабировать.