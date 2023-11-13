14:59 (мск), источник: АиФ Пермь
Мэр Перми объявил о конкурсе новогодних открыток
Победители первыми посетят новую резиденцию Деда Мороза.
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Глава Перми Эдуард Соснин рассказал о необычном конкурсе новогодних открыток в своих соцсетях.
Победители смогут стать первыми посетителями новой резиденции Деда Мороза в Перми в отреставрированной «Даче Синакевича».
«Здание станет филиалом ДК им. Кирова. Летом она будет использоваться как пространство для молодых художников. А уже этой зимой здесь разместится дача Деда Мороза. Белоснежное здание похоже на настоящий дворец из русских сказок и прекрасно подходит для размещения в нем приёмной главного зимнего волшебника», — рассказал Эдуард Соснин.
Глава города предложил подписчикам принять участие в конкурсе, победители которого первыми смогут попасть в резиденцию Деда Мороза. Для участия необходимо нарисовать новогоднюю открытку, на которой будут изображены достопримечательности города, семейные традиции или всё, с чем ассоциируется Новый год.
Открытку нужно отсканировать или сфотографировать и прикрепить в комментариях к посту мэра. Работы принимаются до 1 декабря.
«10 победителей выберем в начале декабря, именно они первыми встретятся с Дедом Морозом в обновлённой резиденции и смогут загадать свои желания. А для всех желающих резиденция откроется в конце декабря», — уточнил Эдуард Соснин.