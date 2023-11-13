15:23 (мск), источник: ТАСС
Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности Ливии
Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом.
«Рассмотрены вопросы взаимодействия двух стран по линии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб. Отдельное внимание уделено антитеррористической деятельности и сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Патрушев обсудил с коллегой из Ливии ситуацию на Ближнем Востоке. «Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в сфере безопасности в Ливии, а также по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.