Главное
Палестино-израильский конфликт
16:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Израиль объявил гуманитарную паузу на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа в гуманитарных целях. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа Авихай Эдри в соцсети X (экс-Twitter).

Источник: Reuters

Боевые действия приостанавливались с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск). Кроме того, по словам пресс-секретаря ЦАХАЛа, с 9:00 до 16:00 по местному времени вновь откроется гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа.

Маршрут эвакуации пройдет от больницы «Аш-Шифа» по дороге Салах эд-Дин на юг в сторону КПП «Рафах». С 10:00 до 16:00 по местному времени будет разрешена эвакуация из лагеря палестинских беженцев Эш-Шати.

Накануне гуманитарную паузу объявляли на четыре часа в районе лагеря беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Эвакуация жителей начиналась от больницы «Аш-Шифа» на юг анклава к КПП «Рафах». Израиль согласился на четырехчасовые паузы в секторе Газа после переговоров с американскими властями 9 ноября.

Анастасия Ларина

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Арестович: я виноват, что создал иллюзию о возможности победы Украины
Вице-премьер Украины заявила, что в стране нет русских
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта