Токаеву доложили о подготовке к запуску цифрового тенге и празднованию 30-летия нацвалюты

— отчитался об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-октябрь 2023 года;
— проинформировал о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда;
— доложил о ходе подготовительных работ по запуску цифрового тенге и планах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры;
— представил информацию о ходе исполнения Национальным банком озвученных в послании народу Казахстана поручений главы государства по разработке мер по стимулированию кредитования экономики;
— рассказал о подготовке к празднованию знаковой даты — 30-летия национальной валюты тенге.