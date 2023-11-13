Главное
Палестино-израильский конфликт
16:05 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

Токаеву доложили о подготовке к запуску цифрового тенге и празднованию 30-летия нацвалюты

Астана. 13 ноября. КазТАГ — Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о подготовке к запуску цифрового тенге и празднованию 30-летия национальной валюты, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: akorda.kz

«Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова», — говорится в сообщении в понедельник.

Сулейменов:

— отчитался об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-октябрь 2023 года;

— проинформировал о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда;

— доложил о ходе подготовительных работ по запуску цифрового тенге и планах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры;

— представил информацию о ходе исполнения Национальным банком озвученных в послании народу Казахстана поручений главы государства по разработке мер по стимулированию кредитования экономики;

— рассказал о подготовке к празднованию знаковой даты — 30-летия национальной валюты тенге.

«Президент поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики», — добавили в Акорде.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Подозреваемый в стрельбе по полицейским задержан в Костанайской област...
На Т543 млн оштрафовали Petrosun за ограничение продаж бензина и дизто...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта