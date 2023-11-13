Лукашенко поддержал просьбу заводчан и помог МЗКТ в жилищном вопросе

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о безвозмездной передаче в собственность ОАО «МЗКТ» 40 квартир в многоквартирном жилом доме по ул. Плеханова в Минске для работников предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в Администрации Президента Беларуси.
Раньше в этом здании располагалось нежилое общежитие. Его в 2013 году передали в безвозмездное пользование МЗКТ. За счет средств предприятия там провели ремонт и реконструкцию, переделав под многоквартирный жилой дом арендного типа.
Тем не менее арендная плата для работников завода была достаточно высока. Это обусловлено тем, что расчет производился по общим действующим нормам и коэффициентам с учетом всех факторов, включая месторасположение дома. И в настоящее время предприятие не имеет возможности снизить арендную плату отдельным категориям своих работников, в том числе нуждающимся в оказании материальной поддержки.
С учетом принятого Президентом решения о передаче квартир в собственность МЗКТ предприятие сможет самостоятельно устанавливать плату за жилье и предусмотреть при этом снижение ее размеров, а также дополнительные льготы для многодетных семей.
На предприятии рассчитывают, что данная мера позволит более гибко и качественно решать жилищный вопрос для высококвалифицированных специалистов. Это один из элементов улучшения жилищных условий для работников МЗКТ. При этом люди не снимаются с общей очереди и в перспективе могут построить собственное жилье.