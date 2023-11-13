17:08 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Кандидат в примары Бельц ответил Усатому и Петкову на приглашение участвовать в дебатах
Максим Морошан предложил альтернативные условия.
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Ответ Ренату Усатому и Петкову на приглашение участвовать в публичных дебатах:
"Предлагаем альтернативные условия. Приглашаем вас и вашу команду к диалогу под руководством Ренато Усатого в среду, 15 ноября, в 12:00, в конференц-зале ресторана VISPAS. Приглашены также представители СМИ.
Кроме того, хочу обсудить вопросы с Усатым перед жителями Бельц и дополнительно приглашаю всех жителей Бельц в пятницу, 17 ноября, в 18:00 в Национальный театр «Василе Александри».
— Лично приглашаю Ренато Усатого на дискуссии перед жителями Бельц, где мы разъясним, в чем сила и за кем правда, — пояснил Морошан.