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18:29 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган запросил у парламента продление на год присутствия ВС страны в Азербайджане

В документе он указал, что совместный центр двух стран «успешно продолжает свою деятельность» в регионе.

Источник: РИА "Новости"

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент запрос на продление на год миссии турецких вооруженных сил в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра. Как сообщает телеканал TRT, мандат на отправку военнослужащих республики в случае одобрения законодателями будет продлен на год с 17 ноября текущего года.

В направленном Эрдоганом документе указывается, что «совместный центр, где служат представители ВС Турции, успешно продолжает свою деятельность, и Турция вносит свой вклад в безопасность региона и укрепление доверия между сторонами».

Присутствие турецких военных в Азербайджане обусловлено в том числе «обязательствами, следующими из положений Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между Турцией и Азербайджаном от 16 августа 2010 года», и необходимо «для контроля соблюдения режима прекращения огня, предотвращения нарушений и обеспечения мира и стабильности в регионе».

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта был развернут 30 января 2021 года на территории Азербайджана в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.

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