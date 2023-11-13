19:11 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
В типографии напечатаны первые бюллетени для второго тура местных выборов
Первая партия бюллетеней для второго тура местных выборов вышла из печати.
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КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы в понедельник приступила к печатанию бюллетеней для второго тура местных выборов и повторных выборов, которые пройдут в воскресенье, 19 ноября.
Всего для второго тура будет напечатано 828 557 бюллетеней, из них 637 890 на румынском языке и 190 667 на русском. Ширина документа — 14 см, длина — 12,75 см. Стоимость одного избирательного бюллетеня составляет 0,282 лея.
Для повторных выборов будет напечатано 22 927 бюллетеней, из них 10 783 для голосования за примаров и 12 144 — за местных советников, 2082 бюллетеня отпечатают на румынском языке и 20 845 — на русском.
Бюллетени для повторного голосования имеют разные цвета: розовые — для выборов примара села (коммуны) и города (муниципия) и дымчато-серые — для выборов местных советников. При этом длина бюллетеней будет различаться в зависимости от количества кандидатов в них. По этой причине цена бюллетеня для повторного голосования варьируется от 0,36 до 0,84 лея.
Общая стоимость тиража бюллетеней для второго тура всеобщих местных выборов и повторных выборов составляет около 250 тысяч леев (около 12 500 евро).
Второй тур всеобщих местных выборов в Молдове состоится в воскресенье, 19 ноября, в 265 населенных пунктах Молдовы. В них не смогли избрать мэров в первом туре. Согласно Закону о выборах, кандидат на пост мэра считается избранным, если он получил более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В этот же день в восьми населенных пунктах Молдовы, где явка избирателей составила менее 25%, пройдут и повторные местные выборы.
Всеобщие местные выборы прошли в Молдове в воскресенье, 5 ноября. По предварительным данным, в целом по республике в голосовании приняло участие более 41,41% внесенных в списки избирателей — около 1 147 610 человек.
По сравнению с местными выборами 2019-го в этом году количество проголосовавших немного снизилось. Тогда к избирательным урнам пришли 41,7% граждан Молдовы.