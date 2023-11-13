Израиль утверждает, что ХАМАС потеряло контроль над Газой

«ХАМАС потеряло контроль над Газой. Террористы бегут на юг, гражданские грабят базы ХАМАС. Они не верят правительству», — приводит издание слова политика.
Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла значительный ущерб батальонам ХАМАС на севере анклава. В армейской пресс-службе считают, что палестинское движение фактически перестало существовать в качестве организованной военной структуры в этой части сектора Газа.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200−250 человек.