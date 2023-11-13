13 ноября, новости Молдовы, источник: РИА Новости
Санду сделала заявление о долге Молдавии перед «Газпромом»
Санду: долг Молдавии перед «Газпромом» составил девять миллионов долларов.
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КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ее не беспокоит отсутствие согласования отчета аудита долга перед «Газпромом» наблюдательным советом «Молдовагаза», поскольку есть доказательства, что он составляет не 700 миллионов, а 9 миллионов долларов.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал опубликованный минэнергетики Молдавии отчет аудита исторической задолженности за российский газ, что этот отчет не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности, а его результаты никак не могут влиять на размер и обоснованность долга.
«Меня не удивило решение совета, потому что большинство принадлежит “Газпрому”. Я бы удивилась, если бы он принял. Теперь нас не интересует, примут они или нет. У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не 700 миллионов долларов, а 9 миллионов долларов. Здесь у нас еще есть вопросы, поскольку “Газпром” является акционером “Молдовагаз” и несет ответственность за долги», — заявила Санду в эфире Radio Moldova.
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни «Молдовагазом», ни «Газпромом», еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить «Газпрому» лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.
«Газпром» же сообщил, что аудит задолженности «Молдовагаза» перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.