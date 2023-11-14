Россияне просят Путина отменить повышение утильсбора: вместо 2400 рублей теперь нужно больше миллиона

Видеообращения к президенту, а также премьер-министру России записывают жители разных регионов страны. Например, одно из них записано в Санкт-Петербурге. Люди просят отсрочить введение повышенного утилизационного сбора, чтобы те, кто заказал машины до его введения, смогли получить их на таможне за адекватную плату.
Жители Башкирии также просят Владимира Путина перенести повышение тарифов по утилизационному сбору — до конца декабря этого года. Также автомобилисты предложили вовсе отменить повышенный тариф — если это возможно, конечно.
По словам одной пострадавшей автомобилистки, она заказала авто из-за границы еще до введения повышенных тарифов на утильсбор. 27 октября машина была на таможне, в субботу, 28 октября, женщина оплатила утильсбор — 3 400 рублей, но, так как таможня не работает по выходным, машину собиралась забрать только в понедельник. Но 30 октября укатить домой на новенькой иномарке не получилось, пишет Baza: для оплаты утильсбора не хватило 1,2 миллионов рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что утильсбор в России вырос в десятки раз для юрлиц, а также на авто с объемом двигателя более трех литров. Так хотят бороться с перекупами. Депутаты Госдумы уже попросили правительство ввести временный мораторий на повышение тарифа.