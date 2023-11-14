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04:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Россияне просят Путина отменить повышение утильсбора: вместо 2400 рублей теперь нужно больше миллиона

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября, ФедералПресс. Жители России, которые ждали на таможне свои новенькие иномарки, столкнулись с внезапным повышением ставки утилизационного сбора: до выходных нужно было доплатить около трех тысяч рублей, то теперь — миллион. Теперь россияне записывают обращения к президенту: просят отсрочить такое резкое повышение, чтобы те, кто уже купил машину и рассчитывал на одну цену, мог забрать ее с таможни.

Источник: РИА "Новости"

Видеообращения к президенту, а также премьер-министру России записывают жители разных регионов страны. Например, одно из них записано в Санкт-Петербурге. Люди просят отсрочить введение повышенного утилизационного сбора, чтобы те, кто заказал машины до его введения, смогли получить их на таможне за адекватную плату.

Жители Башкирии также просят Владимира Путина перенести повышение тарифов по утилизационному сбору — до конца декабря этого года. Также автомобилисты предложили вовсе отменить повышенный тариф — если это возможно, конечно.

По словам одной пострадавшей автомобилистки, она заказала авто из-за границы еще до введения повышенных тарифов на утильсбор. 27 октября машина была на таможне, в субботу, 28 октября, женщина оплатила утильсбор — 3 400 рублей, но, так как таможня не работает по выходным, машину собиралась забрать только в понедельник. Но 30 октября укатить домой на новенькой иномарке не получилось, пишет Baza: для оплаты утильсбора не хватило 1,2 миллионов рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что утильсбор в России вырос в десятки раз для юрлиц, а также на авто с объемом двигателя более трех литров. Так хотят бороться с перекупами. Депутаты Госдумы уже попросили правительство ввести временный мораторий на повышение тарифа.

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