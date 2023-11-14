08:03 (мск), источник: ТК Город
Пятеро братчан отправились добровольцами на СВО
Пятеро братчан отправились добровольцами на СВО. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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Накануне утром пятеро отважных братчан уехали в Шелехов, чтоб пройти там медкомиссию и подписать контракт с Министерством обороны РФ. Отправка прошла у здания городской мэрии, сюда пришли их родные, близкие и друзья.
Как рассказал один из добровольцев, его стимулом к тому, чтоб поехать в зону СВО, стала беседа с одноклассником, который уже давно выполняет боевые задачи и был в Братске в отпуске.
— Ещё пятеро братчан поехали на помощь товарищам добивать нацистскую нечисть на западных рубежах России. Снова у администрации Братска развевались флаги, звучала музыка, подготовили для воинов вещмешки «Братск» со всем необходимым на первое время, сказали напутственные слова. И каждая отправка — для нас особенная и не похожа одна на другую. Потому что защищать Родину отправляются совершенно разные люди: у каждого своя судьба, профессия, планы. У кого-то жизнь впереди, а есть и умудрённые жизненным опытом главы семейств. Но задача у всех одна — прекратить трагедию. И один настрой — победить. И снова скажу главное: поехал на спецоперацию — будь уверен, что твоей семье помогут в родном городе. Все вопросы оперативно решаются органами соцзащиты и администрацией Братска. И другой важный момент — место службы определит минобороны. Это может быть военное подразделение внутри страны, может быть зона СВО. Скорой победы, братчане! В добрый путь! Благодарю за мужество и ответственность!, — сказал мэр Братска Сергей Серебренников.