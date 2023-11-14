Велосипед за 990 тысяч рублей покупает правительство Челябинской области

Эти деньги бюджет готов потратить на велосипед с выдающимися техническими характеристиками: 12 скоростей, карбоновые рама, руль, гидравлические тормоза, специальный датчик, который после нажатия одной лишь кнопки самостоятельно переключает передачи, причем делает он это на самой благоприятной точке цикла педали, а управление переключением возможно через Bluetooth. Диаметр колеса — 29 дюймов (около 90 см), он подходит для высоких спортсменов. При этом весить маунтинбайк должен всего 10,7 кг. В описании закупки говорится также, что конструкция покупаемого велосипеда, геометрия и размеры рамы, компоненты должны полностью соответствовать актуальным правилам вида спорта «велоспорт» для дисциплины «кросс-кантри».
В ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» ЕАН рассказали, что профессиональный спортивный велосипед приобретается по заявке федерации велосипедного спорта Челябинской области для членов сборной Челябинской области и членов сборной России. «К сожалению, мы не можем позволить себе велосипед такого качества для каждого спортсмена. Поэтому он будет использоваться несколькими лидерами сборной, в том числе на нем будет выступать сильнейшая велосипедистка Челябинской области, многократная победительница чемпионата России по маунтинбайку и одна из сильнейших велосипедисток Европы Седухина (Хайруллина) Эльвира из города Копейска», — говорится в комментарии ведомства.