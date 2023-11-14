Лидера ЛДПР шокировали цены на новогодние подарки и представления в Челябинской области

В Telegram-канале регионального отделения партии также сообщается, что «по цене новогоднего отдыха на уральских базах в новогоднюю ночи и праздники можно отдохнуть за рубежом», а в их приемную поступают обращения от южноуральцев о том, что «цены втрое больше, чем в 2022 году».
Члены партии проверили цены на новогодние представления в Челябинске — разбег от 300 до 2,5 тыс. рублей. Стоимость пакетов «Все включено» новогодней ночи и пары дней отдыха на семью с двумя детьми, по данным ЛДПР, составляет от 100 до 170 тыс. рублей.
«Мы прекрасно понимаем, что есть рыночные отношения, но в ряде случаев цены очевидно завышены. Много говорится о демографии, о поддержке многодетных семей, но при этом родители с детьми не могут воспользоваться полноценным зимним отдыхом и развлечениями в нашем же регионе. Многие вынуждены отказываться от идеи семейных поездок из-за нехватки средств и проводят время дома. Характерно и то, что предложения уральских баз и отелей ограничены пакетами: 2 взрослых и 2 ребенка. ЛДПР также ранее указывала на неготовность туристической инфраструктуры к приему многодетных семей», — комментирует депутат Заксобрания Челябинской области, координатор ЛДПР и многодетный отец Виталий Пашин.
Сообщается, что о ситуации доложили лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому. Он обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку информации о необоснованном повышении цен на новогодние мероприятия и подарки.