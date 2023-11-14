Главное
Палестино-израильский конфликт
08:21 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

ООН: Узбекистан эффективно выполняет обязательства по правам человека

Узбекистан является одним из 14 государств, обзор которых проводится Рабочей группой Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека на нынешней сессии.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В Женеве (Швейцария) на 44-й сессии Рабочей группы по УПО (Универсальный периодический обзор) Совета ООН по правам человека рассмотрели национальный доклад Узбекистана, сообщает пресс-служба Национального центра по правам человека.

«Узбекистан принимает эффективные меры по выполнению своих международных обязательств по правам человека, в частности, ликвидации детского и принудительного труда, защите прав детей и женщин, борьбы с пытками и другим направлениям защиты прав человека. Такая оценка была дана в ходе рассмотрения национального доклада Узбекистана», — говорится в сообщении.

Узбекистан является одним из 14 государств, обзор которых проводится Рабочей группой в ходе ее сессии с 6 по 17 ноября 2023 года. Это уже 4-й доклад Узбекистана. Первый, второй и третий обзоры по Узбекистану состоялись в 2008, 2013 и 2018 годах.

«По докладу Узбекистана выступили представители 84 стран. Практически все выступившие делегации позитивно оценили предпринятые Узбекистаном шаги по реализации рекомендаций, полученных в ходе предыдущих циклов УПО в 2013 и 2018 годах, развитию открытого и конструктивного диалога с Советом ООН по правам человека».

уточнили в сообщении.

Целый ряд государств приветствовали проведенную в Узбекистане конституционную реформу, гарантирующую основные права и свободы человека. Особо отметили Стратегию развития Нового Узбекистана и Стратегию «Узбекистан-2030», которые демонстрируют приверженность страны поощрению и обеспечению прав человека, и выполнению своих международных обязательств в этой сфере.

Также поддержаны усилия Узбекистана по развитию и расширению сотрудничества с правозащитными структурами ООН.

В положительном ключе восприняты достижения Узбекистана в вопросах искоренения детского и принудительного труда, особенно при сборе хлопка, а также борьбы с торговлей людьми.

В ходе анализа доклада были признаны эффективными принимаемые Узбекистаном меры по:

  • реализации Целей устойчивого развития ООН;
  • защите прав детей, учреждению Детского омбудсмана, сокращению материнской и детской смертности;
  • формированию непрерывной системы образования по правам человека;
  • обеспечению прав женщин и гендерного равенства, предупреждению насилия в отношении женщин;
  • поощрению свободы слова и СМИ;
  • противодействию коррупции;
  • борьбе с пытками.

Участники сессии приветствовали внимание правительства Узбекистана к вопросам обеспечения прав и расширения возможностей для инвалидов и ратификацию Конвенции о правах инвалидов.

В ходе обсуждения также прозвучали рекомендации отдельных стран о присоединении Узбекистана к ряду международных договоров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото
Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООН