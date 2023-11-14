ООН: Узбекистан эффективно выполняет обязательства по правам человека

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В Женеве (Швейцария) на 44-й сессии Рабочей группы по УПО (Универсальный периодический обзор) Совета ООН по правам человека рассмотрели национальный доклад Узбекистана, сообщает пресс-служба Национального центра по правам человека.
«Узбекистан принимает эффективные меры по выполнению своих международных обязательств по правам человека, в частности, ликвидации детского и принудительного труда, защите прав детей и женщин, борьбы с пытками и другим направлениям защиты прав человека. Такая оценка была дана в ходе рассмотрения национального доклада Узбекистана», — говорится в сообщении.
Узбекистан является одним из 14 государств, обзор которых проводится Рабочей группой в ходе ее сессии с 6 по 17 ноября 2023 года. Это уже 4-й доклад Узбекистана. Первый, второй и третий обзоры по Узбекистану состоялись в 2008, 2013 и 2018 годах.
Целый ряд государств приветствовали проведенную в Узбекистане конституционную реформу, гарантирующую основные права и свободы человека. Особо отметили Стратегию развития Нового Узбекистана и Стратегию «Узбекистан-2030», которые демонстрируют приверженность страны поощрению и обеспечению прав человека, и выполнению своих международных обязательств в этой сфере.
Также поддержаны усилия Узбекистана по развитию и расширению сотрудничества с правозащитными структурами ООН.
В положительном ключе восприняты достижения Узбекистана в вопросах искоренения детского и принудительного труда, особенно при сборе хлопка, а также борьбы с торговлей людьми.
В ходе анализа доклада были признаны эффективными принимаемые Узбекистаном меры по:
Участники сессии приветствовали внимание правительства Узбекистана к вопросам обеспечения прав и расширения возможностей для инвалидов и ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
В ходе обсуждения также прозвучали рекомендации отдельных стран о присоединении Узбекистана к ряду международных договоров.