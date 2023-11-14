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Палестино-израильский конфликт
09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Руководитель пресс-службы правительства Башкирии Мариам Башкирова покинула пост

Мариам Башкирова ушла с поста главы пресс-службы правительства Башкирии.

Мариам Башкирова по собственному желанию ушла с поста главы пресс-службы правительства Башкирии. Об этом она сообщила информационному агентству «Башинформ».

Напомним, Башкирова стала руководить департаментом информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ республиканского правительства в 2022 году. Ранее пост пресс-секретаря кабмина республики занимала Ольга Красноногая.

До работы в пресс-службе правительства Мариам Башкирова была заместителем главного редактора в «РБК-Уфа» и ведущей авторской рубрики о ситуации с коронавирусом в республике. Снимала фильм о COVID-19, где одним из главных героев был как раз глава регионального правительства Андрей Назаров. В прошлом также занимала различные должности в федеральных СМИ по направлению международной социально-политической повестки. До этого, как следует из биографической справки, работала в сфере политического пиара.

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