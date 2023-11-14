09:06 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Более 39 миллионов евро: Таможенная служба отчиталась о сборах за неделю
Поступления в госбюджет с начала года от таможенных сборов превысили объемы прошлого года более чем на 3,5%.
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КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. За прошедшую неделю, с шестого по 12 ноября, сборы Таможенной службы (ТС) в государственный бюджет Молдовы составили 756,8 миллиона леев (около 39,5 миллиона евро).
По информации ТС, за указанную неделю физические лица ввезли в Молдову товары, таможенные сборы от которых составили более 40,5 миллиона леев, что составляет 5,4% от всей суммы пошлин и сборов за данный период.
За неделю было составлено 12 828 таможенных деклараций, а поток транспортных средств составил 48 796 пересечения границы.
В то же время за указанный период было зафиксировано 67 нарушений таможенного законодательства, выписаны штрафы на сумму более 431 тысячи леев.
Всего с начала этого года сотрудникам Таможенной службы удалось собрать в государственную казну страны 29,7 миллиарда леев, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Все собранные средства поступают в фонд национального бюджета и далее перераспределяются на начисление заработных плат, соцвыплат и развитие инфраструктуры, отмечает пресс-служба ТС.