Более 120 гражданам Казахстана и членам их семей разрешили покинуть сектор Газа через Египет

На странице главного управление пограничных переходов сектора Газа появилась информация, что во вторник 14 ноября через КПП «Рафах» будет осуществляться эвакуация граждан с заграничными паспортами.
В опубликованном списке в графе «Казахстан» числятся 122 гражданина, 65 — граждан Казахстана и остальные члены их семей — палестинцы.
Для этого им необходимо прибыть во вторник в 7.00 на КПП «Рафах».
В общем списке также указана девушка Мадлен, ее мать Ирина и отец Гази Эль-Султан. Они казахстанцы, но приехали в сектор Газа в гости к родственникам, однако из-за войны застряли в общем лагере беженцев.
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу ранее заявлял, что Казахстан принял меры чтобы обеспечить казахстанцам немедленную репатриацию, как только им будет разрешено пересечь город в Секторе Газа на границе с Египтом Рафах.
Напомним, 12 ноября Казахстан призвал Египет разрешить безоговорочную эвакуацию наших граждан из Сектора Газа.
Военный конфликт между Израилем и движением ХАМАС перешел в острую фазу 7 октября, когда палестинское движение обстреляло территорию еврейского государства и взяло в заложники его граждан. В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа. Большую часть казахстанцев уже вывезли из зоны конфликта на Родину, однако в часть граждан Казахстана остается заблокированной в Газе — речь идет почти о 70 казахстанцах. Вместе с членами семьи их насчитывается 161 человек. Министерство иностранных дел Казахстана подчеркивает, что принимает меры для организации эвакуации наших соотечественников из опасного региона.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан предоставит гумпомощь палестинскому народу в размере $1 млн.