10:55 (мск), источник: НИА Владивосток
Олег Кожемяко наградил приморцев в зоне СВО
Губернатор Приморья присвоил звание «Герой Приморья» жителям края, участвующим в специальной военной операции. Олег Кожемяко вручил награды приморским бойцам лично.
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Высокие звания присвоены за заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации.
Среди награжденных — командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов, отмечает пресс-служба краевого правительства.
Знак особого отличия «Герой Приморья» учредили по инициативе Губернатора Олега Кожемяко. Награду присуждают гражданам России за подвиги, совершенные во время участия в СВО. При присуждении награды героям выплачивается денежное поощрение — единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. При вручении знака посмертно средства сможет получить супруга, а при ее отсутствии — родители либо усыновители героя.