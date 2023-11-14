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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Молодежь Хабаровского края направляется с гуманитарной миссией в ДНР

Делегацию возглавляет руководитель акции взаимопомощи Михаил Чувашов.

Источник: Комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края

Группа молодых активистов из Хабаровского края отправилась в Донецкую Народную Республику (ДНР) в рамках гуманитарной миссии. В составе делегации — представители молодежных обществ и волонтеров, готовых предоставить необходимую поддержку жителям Дебальцево.

Руководителем делегации является Михаил Чувашов, возглавляющий региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Он отметил, что специально для этой поездки были подготовлены наборы для школьников, включающие канцелярские принадлежности, книги-раскраски и одежду с символикой «Молодежь Хабаровского края».

— В ходе поездки мы планируем провести лекции и мастер-классы для школьников и студентов. Кроме того, мы привезли настольную игру «Добролайк», разработанную нашими добровольцами, и с удовольствием подарим ее ребятам, — рассказал Михаил Чувашов.

Помимо образовательных мероприятий делегация предоставит адресную помощь жителям Дебальцево, нуждающимся в уборке домов и прилегающих территорий. Планируется также встреча молодежи из Хабаровского края с местными жителями и проведение совместных тренингов по добровольчеству и командообразованию.

Для участия в программе необходимо гражданство РФ и возраст не менее 18 лет. При оценке заявок учитываются опыт волонтерской деятельности и профессиональные навыки.

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