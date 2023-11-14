Минэкономфин прокомментировал информацию о снижении в три раза суммы для декретных выплат в частном секторе

Ранее мы писали, что бюджет на 2024 год предусматривает выплату пособий по беременности и родам для женщин, работающих в частном секторе, в размере 100 миллиардов сумов, притом, что в прошлом году на это пособие выделялось 300,7 миллиарда сумов.
В министерстве сообщили, что за девять месяцев этого года 12 тысячам женщин, работающих в частном секторе, было выплачено 24,6 миллиарда сумов. До конца 2023 года планируется выделить еще более 40 миллиардов сумов 19 тысячам женщин, работающих в частном секторе.
Декретные в частном секторе выплачиваются за счет государства с 1 сентября 2022 года в размере 2,3 миллиона сумов. При этом назначение выплат происходит автоматическим образом, для этого женщина должна быть официально оформлена и проработать минимум шесть месяцев.
При подготовке проекта бюджета 2024 года были учтены фактические затраты 2023 года, поэтому в следующем году запланировано выделить 100 миллиардов сумов на пособия по беременности и родам более 40 тысячам женщин, работающих в частном секторе, что в два раза больше, чем будет выделено по итогам 2023 года.
При этом в министерстве не прокомментировали слова депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёра Ганиева, считающего, что сокращение связано с низким уровнем освоения средств, так как многие женщины работают в частном секторе без официального оформления.